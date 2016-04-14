اليونايتد يتأهل إلى نصف نهائي كأس إنجلترا

بات مانشستر يونايتد أخر المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي في كرة القدم بفوزه على مضيفه وست هام يونايتد 2-1 الأربعاء على ملعب "ابتون بارك" في لندن وأمام أكثر من33 ألف متفرج في مباراة معادة من الدور ربع النهائي.

ويدين مانشستر يونايتد بتأهله إلى مهاجمه الواعد ماركوس راشفورد ولاعب وسطه الدولي البلجيكي المغربي الأصل مروان فلايني اللذين سجلا هدفيه في الدقيقتين 54 بتسديدة إثر تمريرة من الفرنسي أنطوني مارسيال و67 من تسديدة من مسافة قريبة، فيما سجل جيمس تومكينز هدف وست هام الوحيد في الدقيقة 79 بضربة رأسية إثر كرة رأسية من اندي كارول بعد ركلة ركنية.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 قبل شهر في المباراة الأولى على ملعب "اولدترافورد" في مانشستر، حيث منح الفرنسي ديميتري باييه التقدم لوست هام (68)، ورد عليه مواطنه انطوني مارسيال (83).

ويلتقي مانشستر يونايتد في نصف النهائي في 23 نيسان/أبريل الحالي على ملعب ويمبلي مع ايفرتون، فيما تجمع مباراة نصف النهائي الأخرى بين كريستال بالاس وواتفورد في الرابع والعشرين من أبريل.

وتعتبر المسابقة المنقذ الوحيد لموسم مانشستر يونايتد الذي تضاءلت حظوظه في المنافسة على بطاقة مؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 53 نقطة وتلقى خسارة مذلة وموجعة أمام مضيفه توتنهام صفر-3 الأحد الماضي وبات يتخلف بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع المؤهل إلى الدور التمهيدي للمسابقة القارية العريقة.