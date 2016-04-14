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الولايات المتحدة تؤكد العلاقة بين "زيكا" وصغر رأس المولود

14/4/2016

زيكا هو المسؤول عن صغر الرأس

أكدت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، يوم الأربعاء، أن فيروس "زيكا" هو المسؤول عن صغر الرأس عند المواليد، وذلك بعد أن كانت هناك شكوك منذ فترة طويلة، حول العلاقة بين الفيروس وهذا العرض.

 وقال توم فريدن مدير "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها-CDC": إنه من الجلي الآن أن فيروس زيكا يتسبب فعلا في صغر الرأس، وأنه ليس هناك أي شك في ذلك.

 وقالت المراكز إنها توصلت إلى ذلك الاستنتاج، بعد استعراض دقيق للأدلة القائمة، مضيفة أن هذا الفيروس يسبب أيضا العديد من التشوهات الخطيرة الأخرى في الدماغ عند الأجنة.

وأضافت المراكز في بيان صحفي: "تعتبر هذه الدراسة بمثابة نقطة تحول في تفشي "زيكا". من الواضح الآن أن الفيروس هو سبب صغر الرأس".

وأوضحت أن تلك النتائج تدعم توجيها صدر في وقت سابق للنساء الحوامل وشركائهن، باتخاذ خطوات لتجنب الإصابة بزيكا، وأكدت مجددا أنه ينبغي على النساء الحوامل تفادي السفر إلى المناطق التي ينتشر فيها فيروس زيكا بشكل نشط. 

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