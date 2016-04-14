السعودية: نرفض تدخل إيران في شؤون المنطقة

قال السفير عبدالله بن يحيى المعلم مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة إن المملكة مستعدة لاجتثاث تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة من أي مكان في العالم، مشيرا إلى أن المملكة شكلت تحالفا إسلاميا بمشاركة 34 دولة لمحاربة "الإرهاب" وتعزيز الأمن.

وأضاف بن يحيى خلال في جلسة مجلس الأمن بشأن الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين أن السعودية ترفض تدخل إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، كما ترفض ممارستها من زرع المليشيات المسلحة من أمثال حزب الله في لبنان، وتأسيسيها لمليشيات مسلحة في البحرين، وتهريب الأسلحة في اليمن على حد قوله.

وشدد بن يحيى على أن وقف الأعمال والممارسات "الإرهابية" في سوريا المنطقة مرتبط بشكل جذري بالتوصل لاتفاق لهيئة حكم انتقائي سياسي ذات صلاحيات تنفيذية شاملة وفقا لبيان "جنيف 1".