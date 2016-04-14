الداخلية المصرية تحذر المواطنين من التظاهر الجمعة

وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار

حذرت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس المواطنين من الاستجابة لدعوات للتظاهر احتجاجا على اتفاقية تضمنت إقرار مصر بملكية السعودية لجزيرتين في البحر الأحمر.

وذكر بيان:" الوزارة تهيب بالمواطنين بعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة وتحذر من أي محاولات للخروج على الشرعية وانطلاقاً من مسئوليتها في الحفاظ على أمن الوطن سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظاً على حالة الأمن والاستقرار".

وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمت يوم الجمعة الماضية على هامش زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر تساؤلات عديدة لدى المصريين لكن الحكومة دافعت عنها وقالت إن الرسم الفني لخط الحدود أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للسعودية.

و ردا على الاتفاقية أطلق نشطاء وحركات معارضة دعوات للاحتجاج غدا الجمعة. وأيد تحالف مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين هذه الدعوة معلنا مشاركته في الاحتجاجات.

واتهمت وزارة الداخلية الإخوان في بيان بالوقوف وراء "دعوات تحريضية منظمة… تستهدف إثارة الفوضى ببعض الشوارع والميادين واستثمارها في خلق حالة من الصدام بين المواطنين وأجهزة الأمن".

وقالت الحكومة المصرية يوم السبت الماضي إن الجزيرتين كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء أمس الأربعاء إن مصر لم تفرط في حقوق عندما وقعت الاتفاقية مع السعودية. وأضاف أن الحكومة استندت إلى وثائق سرية لوزارة الخارجية والمخابرات العامة والجيش لكنه لم يتناول تلك الوثائق.

وتابع أن تنفيذ الاتفاقية مرهون بموافقة مجلس النواب المصري.