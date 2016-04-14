الحرارة المرتفعة تودي بحياة 66 شخصًا بالهند منذ مطلع أبريل

تشهد الهند موجات من ارتفاع درجات الحرارة (غيتي)

لقي 66 شخصًا حتفهم في الهند، منذ مطلع أبريل/ نيسان الحالي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية في عموم البلاد.

وشدّدت وكالة الأرصاد الجوية في البلاد، في بيان لها، على ضرورة اتخاذ المواطنين التدابير اللازمة، والاستعداد موجات الحر التي تضرب معظم أجزاء الهند.

وأعلن البيان، أن درجات الحرارة تتجاوز المعدلات الطبيعية للموسم الحالي، في كل من ولايتي البنغال الغربية، وأوديشا شمالي البلاد، وولايتي اندرا براديش، وتيلانجانا في الجنوب، بالإضافة إلى الأجزاء الغربية والوسطى.

وأشارت وكالة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تزداد نحو الأسوأ في الأجزاء الجنوبية للهند، حيث تتراوح ما بين 40 – 45 درجة مئوية، ومن المنتظر أن تستمر حتى يونيو/ حزيران المقبل، التي تعد موعدًا لهطول للأمطار الموسية.

تجدر الإشارة أن ألفَي شخص تقريبًا، لقوا مصرعهم العام الماضي، في ولايتي تيلانجانا، وأندرا براديش بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

وتدفع موجات الحر في الهند، الناس إلى التدفق صوب الأنهار، وعادة ما تؤدي إلى إذابة الأسفلت، وتلحق الأضرار بالمحاصيل الزراعية بشكل عام.