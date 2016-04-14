البث الحي
منوعات

الجبوري:جلسة التصويت لإقالتي غير قانونية

14/4/2016

قال سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي إن ما حصل من بعض النواب باختيار رئيس مؤقت للبرلمان لن يترتب عليه أثر قانوني، وإن جلسة اليوم شابها الكثير من الأخطاء القانونية والدستورية، مضيفا أن هذه المجموعة من النواب أساءت للمؤسسة التشريعية ولمؤسسات الدولة بشكل عام.

وأضاف الجبوري في مؤتمر صحفي اليوم في بغداد أن الجلسات الدورية ستجري بشكل منتظم وما حدث لن يؤثر على سير البرلمان، مشيرا إلى أنه سيتم دعوة  أعضاء مجلس النواب لحضور جلسة البرلمان السبت المقبل بصورة اعتيادية. وقال سليم الجبوري إنه لا مانع لديه من عرض قضية إقالة رئيس البرلمان للنقاش في جلسة الأسبوع القادم، مؤكدا أن ما يعنيه هو اتخاذ مجلس النواب قرارات تصب في مصلحة الشعب العراقي.

وشدد الجبوري على أنه لا ينبغي لمجلس النواب أن يصدر الأزمات بل أن يحلها، موضحا أن التلكؤ في عرض تشكيلة الحكومة الجديدة سببه عدم التوافق البرلماني.

وأردف أنه لا يمكن للبرلمان أن يكون مساهما في قيادة العراق إلى المجهول، بل يجب تعزيز وحدة واستقرار وأمن العراق.

 ويشار إلى أن أعضاء مجلس النواب العراقي صوتوا اليوم الخميس لصالح إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري إثر أزمة سياسية ناتجة عن خلاف حول تسمية وزراء جدد اقترحه رئيس الوزراء حيدر العبادي أسماءهم بين مؤيد لوزراء تكنوقراط ومتمسك بامتيازات الأحزاب السياسية.

 وقال عدنان الجنابي الذي ترأس جلسة اليوم، كونه الأكبر سنا وبسبب غياب الجبوري عنها، لصحفيين "نزف بشرى للشعب العراقي بإسقاط أول رأس من رؤوس المحاصصة".

 وأضاف "بعد اكتمال النصاب القانوني قدم 174 نائبا طلبا موقعا بشكل قانوني لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وتمت الإقالة بشكل دستوري".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

الكويت تعلن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية (فيديو)

وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح (الجزيرة)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)