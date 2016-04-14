الجبوري:جلسة التصويت لإقالتي غير قانونية

قال سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي إن ما حصل من بعض النواب باختيار رئيس مؤقت للبرلمان لن يترتب عليه أثر قانوني، وإن جلسة اليوم شابها الكثير من الأخطاء القانونية والدستورية، مضيفا أن هذه المجموعة من النواب أساءت للمؤسسة التشريعية ولمؤسسات الدولة بشكل عام.

وأضاف الجبوري في مؤتمر صحفي اليوم في بغداد أن الجلسات الدورية ستجري بشكل منتظم وما حدث لن يؤثر على سير البرلمان، مشيرا إلى أنه سيتم دعوة أعضاء مجلس النواب لحضور جلسة البرلمان السبت المقبل بصورة اعتيادية. وقال سليم الجبوري إنه لا مانع لديه من عرض قضية إقالة رئيس البرلمان للنقاش في جلسة الأسبوع القادم، مؤكدا أن ما يعنيه هو اتخاذ مجلس النواب قرارات تصب في مصلحة الشعب العراقي.

وشدد الجبوري على أنه لا ينبغي لمجلس النواب أن يصدر الأزمات بل أن يحلها، موضحا أن التلكؤ في عرض تشكيلة الحكومة الجديدة سببه عدم التوافق البرلماني.

وأردف أنه لا يمكن للبرلمان أن يكون مساهما في قيادة العراق إلى المجهول، بل يجب تعزيز وحدة واستقرار وأمن العراق.

ويشار إلى أن أعضاء مجلس النواب العراقي صوتوا اليوم الخميس لصالح إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري إثر أزمة سياسية ناتجة عن خلاف حول تسمية وزراء جدد اقترحه رئيس الوزراء حيدر العبادي أسماءهم بين مؤيد لوزراء تكنوقراط ومتمسك بامتيازات الأحزاب السياسية.

وقال عدنان الجنابي الذي ترأس جلسة اليوم، كونه الأكبر سنا وبسبب غياب الجبوري عنها، لصحفيين "نزف بشرى للشعب العراقي بإسقاط أول رأس من رؤوس المحاصصة".

وأضاف "بعد اكتمال النصاب القانوني قدم 174 نائبا طلبا موقعا بشكل قانوني لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وتمت الإقالة بشكل دستوري".