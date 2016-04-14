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اشتباكات بين متظاهرين ضد قانون العمل والشرطة بباريس

14/4/2016

وقعت اشتباكات بين طلاب محتجين والشرطة في العاصمة الفرنسية باريس الخميس خلال مظاهرات احتجاجية ضد اعتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات في قانون العمل.

وتدافع الحكومة عن هذا الإصلاح لقانون العمل الذي تعتبر أنه سيحد من البطالة التي تصل إلى نحو عشرة بالمئة من السكان العاملين. إلا أن المعارضين يعتبرون أن هذا الإصلاح يفيد أرباب العمل، وينتقدون المعايير التي وضعت لتبرير عمليات الصرف لأسباب اقتصادية.

ونزل مئات آلاف الأشخاص إلى الشارع بدعوة من النقابات للمطالبة بسحب مشروع القانون.

واستخدمت قوات الشرطة رشاش الفلفل الحار لتفريق المحتجين الذي ردوا بإلقاء زجاجات المياه على عناصر الأمن.

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