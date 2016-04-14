البث الحي
منوعات

استشهاد فلسطيني واعتقال العشرات في الضفة

14/4/2016

حواجز أقامتها قوات الاحتلال بعد مقتل الشاب الفلسطيني بالخليل ـ رويترز

استشهد فلسطيني اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال في الخليل جنوب الضفة الغربية ، بحسب مصادر فلسطينية.     

وذكرت المصادر أن شابا فلسطينيا تعرض لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الجيش قرب مدخل مخيم العروب للاجئين في شمال الخليل ما أدى إلى استشهاده.     

وحسب المصادر ، احتجزت قوات الجيش جثة الشهيد من دون أن يتم التعرف على هويته على الفور.

وترصد مصادر فلسطينية استشهاد أكثر من 200 فلسطيني منذ بدء الهبة الشعبية من أجل المسجد الأقصى والمستمرة في مواجهة قوات الاحتلال  منذ مطلع أكتوبر/  تشرين أول الماضي.     

من جهة أخرى قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات إسرائيلية شنت الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في أنحاء مختلفة من مدينة القدس طالت عددا من المرابطين في المسجد، وذلك قبل موسم الأعياد اليهودية الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

كما نددت الحكومة الفلسطينية اليوم الخميس بإقرار الحكومة الإسرائيلية بناء المئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة  في الأراضي الفلسطينية.       

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود ، في بيان صحفي ، إن "التصعيد الإسرائيلي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية يأتي ضمن سياسة العدوان التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو".       

وأضاف المحمود أن "سياسة العدوان التي تتمثل بالعربدة في المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية تهدف للنيل من الصمود الفلسطيني وردا على الجهود السياسية والدبلوماسية الفلسطينية".

ونشرت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية اليوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون أقرا الشهر الأخير بناء المئات من الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات حتى المنعزلة منها وذلك بعد تجميد استمر أكثر من عام.

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

الكويت تعلن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية (فيديو)

وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح (الجزيرة)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)