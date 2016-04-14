استشهاد فلسطيني واعتقال العشرات في الضفة

حواجز أقامتها قوات الاحتلال بعد مقتل الشاب الفلسطيني بالخليل ـ رويترز

استشهد فلسطيني اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال في الخليل جنوب الضفة الغربية ، بحسب مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن شابا فلسطينيا تعرض لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الجيش قرب مدخل مخيم العروب للاجئين في شمال الخليل ما أدى إلى استشهاده.

وحسب المصادر ، احتجزت قوات الجيش جثة الشهيد من دون أن يتم التعرف على هويته على الفور.

وترصد مصادر فلسطينية استشهاد أكثر من 200 فلسطيني منذ بدء الهبة الشعبية من أجل المسجد الأقصى والمستمرة في مواجهة قوات الاحتلال منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

من جهة أخرى قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات إسرائيلية شنت الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في أنحاء مختلفة من مدينة القدس طالت عددا من المرابطين في المسجد، وذلك قبل موسم الأعياد اليهودية الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

كما نددت الحكومة الفلسطينية اليوم الخميس بإقرار الحكومة الإسرائيلية بناء المئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود ، في بيان صحفي ، إن "التصعيد الإسرائيلي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية يأتي ضمن سياسة العدوان التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو".

وأضاف المحمود أن "سياسة العدوان التي تتمثل بالعربدة في المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية تهدف للنيل من الصمود الفلسطيني وردا على الجهود السياسية والدبلوماسية الفلسطينية".

ونشرت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية اليوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون أقرا الشهر الأخير بناء المئات من الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات حتى المنعزلة منها وذلك بعد تجميد استمر أكثر من عام.