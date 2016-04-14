إغلاق 7 مقرات للإخوان المسلمين في الأردن

مقر لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن الخميس أن قوات الأمن أغلقت خمسة مقرات لها بالشمع الأحمر في شمال وشرق وجنوب المملكة، وذلك غداة إقفال مقرين آخرين في عمان وجرش.

وأعلنت الجماعة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أن السلطات أغلقت "بالشمع الاحمر" مقرات لها في الرمثا وإربد (شمال) والمفرق (شرق) وفي الكرك ومادبا (جنوب).

وقال الناطق الإعلامي باسم الجماعة بادي الرفايعة إن "الإجراء غير قانوني كونه لم يتم بحكم قضائي"، دون أن يستبعد استمرار السلطات في إغلاق مقرات الجماعة المنتشرة في محافظات المملكةومدنها .

وقال الرفايعة إن الجماعة "تتابع الموضوع قانونيا وتتواصل مع الحكام الإداريين الذين اتخذوا قرارات الإغلاق، ومحامو الجماعة يتدارسون الإجراءات القادمة".

وقام الأمن الأردني الأربعاء بإخلاء مقر جماعة الإخوان المسلمين الرئيس في عمان وإغلاقه بالشمع الأحمر، ثم أغلق مقرها في جرش (59 كلم شمال عمان).

واعتبرت الجماعة الإجراءات "جزءا من الاستهداف والتحريض ضد الحركات السياسية والعمل الإسلامي في السياق الإقليمي والعالمي".

وقالت في بيان الخميس إن إغلاق مقراتها "يعيدنا إلى أيام الأحكام العرفية التي يتعطل فيها القانون والقضاء".

وأكدت "حقها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية لمواجهة هذه الضغوطات غير القانونية".

من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في حديث مع التلفزيون الأردني إن "الموضوع هو ضمن الإطار القانوني، لذلك لم تصدر أي تصريحات عن المسؤولين حوله".

وأضاف "هناك نزاع قانوني بين جمعية مرخصة وأخرى غير مرخصة ولا تريد أن ترخص. الجماعة المرخصة قدمت شكاوى للمحاكم بأن الجماعة غير المرخصة تقوم بنشاطات باسمها".

وتأزمت العلاقة بين الجماعة والسلطات بعد منح الحكومة ترخيصا لجمعية تحمل اسم الإخوان المسلمين في آذار/مارس 2015 وتضم مفصولين من الجماعة الأم.

واتهمت الحركة الإسلامية السلطات بمحاولة شق الجماعة التي تشكل مع ذراعها السياسي، حزب جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد.

وتعتبر السلطات أن الجماعة باتت غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الأحزاب والجمعيات الذي أقر في 2014.

وترد الجماعة التي يتزعمها المراقب العام همام سعيد بأنها سبق أن حصلت على الترخيص في عهد الملك عبد الله الأول عام 1946 ثم في عهد الملك حسين بن طلال عام 1953.

وشكلت الجماعة طوال عقود طويلة دعامة للنظام الأردني، لكن العلاقة مع السلطات شابها التوتر في العقد الأخير خصوصا بعد الربيع العربي الذي بدأ عام 2011.