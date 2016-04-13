3 سنوات سجنا لمُضرم النار في مسجد بالسويد

حريق سابق في مسجد وسط السويد أدى لإصابات (الأوروبية)

أصدرت محكمة سويدية الأربعاء حكما بالسجن ثلاث سنوات على سويدي (31 عاما) بعد إدانته بإضرامه النار في مسجد بجنوب شرق البلاد، وقالت المحكمة إن أسبابا عرقية تقف وراء الحادث.

ففي 17 / يناير كانون الثاني، ملأ هذا السويدي صفيحة بنزين من محطة محروقات في بوراس، ثم أضرم النار في المسجد بعد تحطيم نافذته.

ورغم تمكن رجال الإطفاء من إخماد النار سريعا، لحقت بالمسجد أضرار كبيرة تتطلب أعمالا قد تستمر حتى الصيف كما تقول الهيئة الإسلامية في بوراس.

وقد تم التعرف إلى هذا السويدي بفضل فيديو المراقبة المثبت في محطة المحروقات وبيانات معلومات الهاتف النقال.

وكشف التحقيق أن المحكوم "عبر عن آراء معادية للأجانب" قبل أشهر من حريق المسجد، خلال تبادل رسائل نصية مع أحد أصدقائه، وكان الرجل الذي يتناول الحبوب المهدئة ارتكب جنحا على صلة بمخدرات وسرقات.