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10 آلاف يورو ثمن تذكرة ليستر في مباراته الأخيرة

13/4/2016

10 آلاف يورو ثمن تذكرة ليستر في مباراته الأخيرة

عرض تجار في السوق السوداء تذاكر للمباراة الأخيرة لفريق ليستر سيتي متصدر الدور الإنجليزي لكرة القدم بنحو 8 آلاف جنيه إسترليني (10 آلاف يورو) على شبكة الإنترنت ، قبل أربعة أسابيع من مواجهته ضيفه إيفرتون في المباراة الأخيرة على أرضه والتي سيتوج خلالها بلقب الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه إذا ظل متصدرا القائمة.

وباع ليستر آخر بطاقاته الاعتيادية الاثنين في 90 دقيقة، ومنذ ذلك الوقت عرضت تذاكر المواجهة بمبلغ 7869 جنيها إسترلينيا على الإنترنت.

وذكر المتحدث باسم النادي أن "بيع التذاكر غير المصرح به يعتبر جريمة في المملكة المتحدة".

وحذر بأن النادي "سيتخذ إجراءات ضد أي إعادة بيع أو محاولة إعادة بيع تتجاوز الأسعار الرسمية"، طالبا من الأنصار إبلاغ النادي.

وستقام المواجهة بين ليستر وإيفرتون في 7 مايو/أيار.

ويملك ليستر 23 ألف مشترك، فيما يتسع ملعبه "ليبرتي" إلى 32 ألف متفرج.

وقال المتحدث: "كان الطلب كبيرا للمباراة الأخيرة على أرضنا في موسم رائع".

ويتصدر ليستر الدوري قبل 5 مراحل على النهاية بفارق 7 نقاط عن وصيفه توتنهام.

وسيتوج الذئاب بحال فوزهم في ثلاث مباريات، علما بأنهم ضمنوا خوض مسابقة دوري أبطال أوربا الموسم المقبل.

 

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