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وزير خارجية مصر يحضر القمة الإسلامية بتركيا

13/4/2016

وزير الخارجية المصرية سامح شكري -غيتي(أرشيف)

قررت مصر إيفاد وزير خارجيتها سامح شكري إلى تركيا لترأس الوفد المصري في الدورة الثالثة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، منهية تكهنات بشأن إذا ما كان الرئيس المصري سيحضر القمة.

وأعلنت الخارجية المصرية في بيان لها أن شكري سيسلم رئاسة منظمة التعاون الإسلامي لتركيا بعد انتهاء الرئاسة المصرية للدورة الثانية عشر للمؤتمر.

وكانت تكهنات سادت بشأن إذا ما كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى إسطنبول في ظل الموقف التركي من الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي.

ولطالما انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانقلاب العسكري في مصر واستضافت بلاده عددا كبيرا من المعارضين للنظام المصري الحالي.

وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية إن بلاده تولي أهمية كبيرة لمواجهة "الإرهاب في إطار منظمة التعاون الإسلامي".

المصدر : الجزيرة مباشر
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