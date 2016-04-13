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هاكرز ساعدوا "FBI" على خرق آيفون منفذ هجوم سان برناردينو

13/4/2016
 
هاكرز ساعدوا "FBI" على خرق آيفون منفذ اعتداء سان برناردينو

أوردت صحيفة "واشنطن بوست"، الثلاثاء، أن قراصنة محترفين "هاكرز" لجأ إليهم مكتب التحقيقات الفدرالي "FBI" اكتشفوا عيباً معلوماتياً واحداً على الأقل أتاح لهم فك شيفرة هاتف "آيفون" يملكه أحد منفذي هجوم سان برناردينو.

وتابعت الصحيفة نقلاً عن مصادر قريبة من القضية أن القراصنة استغلوا اكتشاف العيب ليصنعوا جهازاً ساعد السلطات الأميركية على تجاوز نظام التعريف بأربعة الأرقام المعتمدة في أجهزة "آيفون" دون تشغيل الآلية التي تؤدي إلى حذف كل البيانات من على الهاتف.

وأضافت الصحيفة أن الـ"إف بي آي" لن يجد صعوبة في فك رقم التعريف السري المؤلف من 4 أرقام؛ لكن التحدي كان يقوم على عدم تشغيل آلية تحذف البيانات المخزنة على الهاتف بعد 10 محاولات فاشلة لإدخال الرقم.

وكان سيد فاروق مع زوجته تاشفين مالك قد أقدما على قتل 14 شخصاً في مطلع ديسمبر/كانون الاول في سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قبل أن تقتلهما الشرطة.

ورفعت الحكومة الأمريكية دعوى لإرغام شركة "آبل" على فك شيفرة هاتف أحد منفذي الهجوم؛ إلا أنها رفضت مؤكدة أن الأمر سيوجد سابقة خطيرة وسيهدد الحق في الخصوصية وهو موقف أيده عمالقة معلوماتيون آخرون على غرار "غوغل" و"فيسبوك."

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي في وقت متأخر الشهر الماضي أنه تمكن من اختراق الهاتف بمساعدة طرف ثالث لم يكشف هويته، منهياً بذلك مواجهة قضائية وإعلامية استمرت أسابيع مع "آبل".

    

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