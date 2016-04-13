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مقتل ضابط إيراني في اشتباكات بحلب

13/4/2016

مقتل ضابط إيراني في اشتباكات بسوريا/أرشيفية

أعلنت وكالة فارس الإيرانية للأنباء (شبه رسمية)، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط إيراني، من عناصر اللواء 65 التابع للقوات الخاصة الإيرانية، في سوريا.

وقالت الوكالة، إن النقيب "حمد الله باهشند" من عناصر الوحدات الخاصة في الجيش الإيراني، قُتِل خلال الاشتباكات جنوبي محافظة حلب السورية.

وكان نائب المنسق العام لقائد القوات البرية  في الجيش الإيراني، العميد "علي آراسته"، أعلن الأسبوع الماضي، أن بلاده أرسلت إلى سوريا، عناصر من الوحدات الخاصة المعروفة بـ"أصحاب القبعة الخضراء" التي تشكل اللواء 65،  لتولي مهمة "الاستشارة العسكرية".

وفقدت إيران منذ مطلع أبريل/ نيسان الحالي، 24 جنديًا من قواتها في اشتباكات داخل سوريا، بينهم 5 عناصر من الوحدات الخاصة.

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