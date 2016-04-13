ما الرابط بين الرياضة والبيئة؟

قال الدكتور سيف الحجري، رئيس اللجنة الوطنية للرياضة والبيئة بالدوحة، إن الحركة الأوليمبية الدولية بدأت بركيزتين هما الرياضة والثقافة، وانضمت إليهما عام 1994 الركيزة الثالثة وهي البيئة، نظراً لأهمية توافر بيئة نظيفة لتحقيق أرقام قياسية في الرياضة وبالتالي فالرياضة والبيئة وجهان لعملة واحدة.

وأضاف خلال استضافته في نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن الإنسان الصديق للبيئة هو الذي يواطن بيئته مواطنة حقيقية وينسجم معها وينتفع بها بلا ضرر ويحرص عليها وينميها ويعمرها، ولا يستسلم لأنانيته ورفاهيته التي قد تدمر أكثر مما تبني.

وأوضح "الحجري" أن الاهتمام بفكرة الحفاظ على البيئة زاد الآن بسبب زيادة عدد السكان والتحديات ومنها السلبية في التعامل مع البيئة ومع المستجدات التي يجب أن نحسن استخدامها بتوازن، فالإحسان إلى الأرض مطلوب، ولا يصح مثلاً التخلص من المخلفات عشوائياً فهناك حاويات خاصة بذلك.

وأكد أن المحافظة على البيئة قضية أخلاقية بالأساس، وتعزيز قيم البيئة في النشء أمر بالغ الأهمية وكذلك البعد التعليمي والمجتمعي والإعلامي والتوجه الوطني العام.

تونس تعتزم فرض حظر على الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل من أجل حماية التنوع البيولوجي بالبلاد

وعبر الهاتف من تونس، قال عبد المجيد الدوبار، ناشط بيئي صاحب مبادرة حظر استعمال الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل من أجل حماية التنوع البيولوجي بالبلاد، وجاءته الفكرة عندما لاحظ عدة مشكلات تضر بالثروات الطبيعية والإنسان والكائنات الحية من مخلفات البلاستيك حتى إن هناك دراسات أكدت 52 مرضاً قد تصيب الإنسان بسبب تلك الأكياس.

وشارك في المبادرة جمعيات أخرى، وتفاعل معها اكثر من 13 ألف تونسي، واستعرضت الحلقة عدداً من المبادرات المشابهة، والمشكلات التي تواجه البيئة في بعض البلاد العربية.