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فتح مطار بأمستردام بعد إخلائه جزئياً إثر تهديد

13/4/2016
 

دورية  شرطة هولندية بمحيط مطار شيبول (الأوروبية)

أفادت تقارير إخبارية بأن مطار أمستردام الرئيسي بهولندا  أصبح يعمل بشكل طبيعي و كامل بعدما  تم إخلاؤه جزئياً جراء تحذير بوجود قنبلة واعتقال عدة أشخاص.

وفتش خبراء المفرقعات أمتعة أول رجل تم اعتقاله في مطار شيبول، لكن لم يتضح ما إذا تم العثور على متفجرات، بحسب ما نقلته محطة "إن أو إس" الإذاعية الهولندية عن الشرطة.

وأظهرت صور تلفزيونية عناصر من شرطة الحدود مدججين بالسلاح يقومون بأعمال الدورية في محيط المطار، كما أخلت الشرطة فندق شيراتون المجاور للمطار.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم احتجاز شخصين آخرين بعد فترة قصيرة من ذلك ثم أعقب ذلك اعتقال أربعة آخرين كانوا في سيارة ترفع علم بلجيكا.

وقالت سلطات المطار على "تويتر" إن تلك الواقعة لم تؤثر على الرحلات الجوية، وإن جميع وسائل النقل العام من وإلى شيبول تعمل وفقاً للمواعيد المحددة.

يأتي هذا بعد 3 أسابيع من هجوم إرهابي بالمطار الدولي في العاصمة البلجيكية بروكسل ومحطة لمترو الأنفاق، مما أسفر عن مقتل 32 شخصا.

ويعد مطار أمستردام الرئيسي أحد أهم المطارات الأوربية حيث يستخدمه نحو 50 مليون مسافر سنوياً.

 

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