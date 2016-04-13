عشرة بالمائة من سكان العالم مصابون بالاكتئاب

الصحة العالمية: 10% من سكان العالم مصابون بالاكتئاب

قالت منظمة الصحة العالمية إن واحدا من كل عشرة أشخاص على مستوى العالم مصاب باكتئاب أو باضطرابات قلق شديدة.

وأشارت المنظمة في دراسة إلى أن هذه النوعية من الاضطرابات النفسية تكلف الاقتصاد العالمي سنويا نحو 900 مليار يورو، لاسيما ما تسببه من انقطاع عن العمل وما يترتب على ذلك من خسائر في الإنتاج.

وذكرت الدراسة التي نشرتها اليوم الأربعاء دورية" ذا لانسيت للطب النفسي" في جنيف أن الاستثمارات الرامية لمساعدة هؤلاء المرضى لا تنطوي على فوائد صحية فحسب، ولكن أيضا على فوائد اقتصادية واضحة.

وأضافت الدراسة أن استثمار دولار واحد من أجل علاج مرضى الاكتئاب أو اضطرابات القلق، سوف يجلب فائدة بقيمة أربعة دولارات بفضل تحسن الحالة الصحية للمريض وارتفاع قدراته على العمل.

وقالت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان إن الكوارث الإنسانية والنزاعات الحاصلة في جميع أنحاء العالم تزيد الحاجة لتوسيع نطاق العلاج.

وأوضحت المنظمة أن أعداد المرضى المصابين باكتئاب أو باضطرابات القلق ازدادت بشكل كبير خلال العقود الماضية، وجاء في الدراسة أن الأعداد قفزت من 416 مليون شخص إلى 615 مليون شخص في الفترة بين عامي 1990 و2013 .

وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم: "إن ذلك لا يعد موضوعا يتعلق بالصحة العامة – إنه مسألة تنموية، ويتعين علينا التصرف الآن، لأن الاقتصاد العالمي لا يستطيع تحمل فقد الإنتاجية".

لكن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن الكثير من الدول تحجم عن الإنفاق على المرضى النفسيين بشكل كاف.

ووفقا لدراسة قامت بها المنظمة في عام 2014، تستخدم حكومات ثلاثة بالمئة فقط في المتوسط من إجمالي الميزانية المخصصة للصحة لديها لصالح علاج هذه النوعية من الأمراض.

وقالت مديرة المنظمة: "يتعين علينا العثور على سبل من أجل جعل الحصول على الرعاية الصحية النفسية أمرا واقعيا لجميع الرجال والنساء والأطفال، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون به".