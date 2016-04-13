شرطي تشيكي مخمور يصطدم بسيارته بـ51 سيارة

حادث سيارة/أرشيفية

اصطدم شرطي تشيكي، الأربعاء، أثناء قيادته سيارته الخاصة رباعية الدفع بـ 51 سيارة كانت مصطفة في ساحة بمركز العاصمة براغ قبل أن يهرب بالسيارة التي بدت عليها آثار واضحة للحادث المتعدد وذلك حسبما ذكرت متحدثة باسم الشرطة.

ونجحت دورية تابعة للشرطة في وقف الشرطي الهائج وذلك بعد أن تلقت بلاغاً من المارة.

وقالت المتحدثة إن الشرطي رفض الخضوع لاختبار الكحول من خلال النفخ في جهاز الكشف عن الكحول ثم اكتشف الأطباء أن نسبة الكحول بدم الشرطي أكثر من واحد في الألف.

وتحاول الشرطة الآن معرفة أصحاب السيارات الـ 51 المتضررة لتقدر الأضرار المادية الناجمة عن تصادمات الشرطي المخمور والتي تصل تتعدى 100 ألف يورو.