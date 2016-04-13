شاهد: فنان إيطالي يصمم مساكن لعابري السبيل بمساحة 9 أمتار

قد لا تبدو هذه الأبنية الصغيرة أكثر من نماذج أكواخ، غير أنها في الواقع بيوت متناهية الصغر.

وتعرض التصاميم المختلفة للفنان الإيطالي ماركو فيريري وزملائه، في معرض "لاكازيتا ديل فياندانتي" في جامعة ديجلي ستادي بمدينة ميلانو الإيطالية، في الفترة ما بين 11 أبريل و12 سبتمبر.

ومساكن دقيقة بمساحات لا تتعدى تسعة أمتار مربعة للواحد، مصنوعة من الخشب، ويحوي كل منها سريرين وطاولة، وكراسي قابلة للطي، مع حوض ومرحاض وصنبور اغتسال، ما جعلها مشتهرة باستيعابها كل ما يحتاجه شخصان في مساحة بالغة الضيق.

ووصفها المصمم الإيطالي "ماركو فيريري" بمنزل عابر السبيل، والذي يقول إنه استلهم فكرته من نشأته الشخصية في منزل يقع على ممر الحجيج التاريخي "طريق آبوت"، وإدراكه كم يحتاج الحجيج إلى مكان للمبيت، يكون أكثر مناسبة لروح رحلتهم.

وصممت كل وحدات "البيت الدقيق" لتكون ذاتية الاستدامة من حيث الطاقة، فشرائح السقف المعدنية تجمع مياه الأمطار في مزراب يغذي خزانا للمياه، في حين يعمل موقد أخشاب كسخان للمياه، وسطح للطبخ، وفي الصيف تعمل ألواح شمسية صغيرة على تغذية بطارية تنير ثلاثة مصابيح، وتسمح بشحن هواتف المسافرين النقالة.