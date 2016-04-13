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شاهد: فتيات يكافحن بالعمل في مصانع الطوب بالعراق

13/4/2016

يقول العاملون بصناعة الطوب في النجف بالعراق إنهم يكافحون لساعات طويلة ويعانون من ضعف الأجر.

وتعمل في هذه الصناعة عائلات كاملة من الفتيات الصغار في عمر 12 سنة وحتى أجدادهم. ويعيشون في أكواخ بجانب "القمائن" التي يكدحون فيها لنحو 12 ساعة يوميا باستخدام تقنيات تقليدية قديمة في صناعة الطوب لم تتغير على مدى أجيال.

وأكواخ هؤلاء العاملين بلا ماء ولا كهرباء، كما أن عملهم نفسه يكون متقطعا بسبب المطر أو عدم توفر الوقود.

ومع كدح العائلات لتغطية نفقاتها يعمل الأطفال في مصانع الطوب بدلا من ذهابهم إلى المدراس.

ويقيم عمال الطوب على أرض يملكها أصحاب المصانع، وقالت عاملة تدعى أُم ياسر إن أصحاب المصانع يهددون أحيانا بطردهم من المكان ما لم يعملوا لديهم.

ويناضل ألوف العراقيين الفقراء لإيجاد عمل للمساعدة في توفير احتياجات عائلاتهم، وكثيرون منهم يتسولون في الشوارع بينما يجد آخرون عملا بأجر يومي في شركات أو مصانع.

وبعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003 خرج آلاف الأطفال للعمل للمساعدة في زيادة دخول أُسرهم وذلك إما لأنهم فقدوا الأب في الحرب أو لأن أُسرهم لا ترى أهمية للتعليم.

 

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