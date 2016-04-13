شاهد .. السيسي: أنا مصري شريف لا أباع ولا أشترى

وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نفسه بأنه "مصري شريف لا يباع ولا يشترى"، مشيرا إلى أنه لم يتآمر على الرئيس المعزول محمد مرسي وتعامل معه بكل شرف وأمانة.

وأضاف خلال لقائه بأعضاء بالبرلمان وإعلاميين ونقابيين في قصر الاتحادية بالقاهرة، أن الجيش ساعد مرسي بكل قوة، وأخبره أن الجيش لن يتدخل مادام الشعب راضيا عنك، ومادام المصريون ساكتين, وقال له إن الجيش لن يتحرك ضدك، وأضاف: أن هذا النظام ينطبق عليه أيضا كرئيس للجمهورية.

وأضاف السيسي أن العرض الذي قدم للإخوان يوم 3 يوليو لن يستطيعوا الحصول عليه مرة ثانية، مشيرا إلى أن العرض كان دورة وبداية جديدة للعملية السياسية للجميع، وترك الشعب يختار حتى تخرج مصر من هذه الأزمة، إلا أنهم لم يستجيبوا حتى عصر يوم 3 يوليو، لذا كان لابد من أن يتحرك الجيش.