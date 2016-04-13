شاهد: أبرز لقطات لقاء مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

حجز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مقعده في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتغلبه على ضيفه باريس سان جيرمان 1 / صفر يوم أمس الثلاثاء في إياب دور الثمانية من البطولة.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه البلجيكي كيفين دي بروين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 من زمن المباراة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بباريس قد انتهت بالتعادل 2 / 2 ليصعد مانشستر سيتي للدور قبل النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 / 2 .

يذكر أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ مانشستر سيتي التي يصعد فيها للدور قبل النهائي من البطولة.

وسيتعرف مانشستر سيتي على منافسه في الدور قبل النهائي خلال القرعة التي ستجرى يوم الجمعة المقبل.