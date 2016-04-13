رفع جلسة للبرلمان العراقي بعد اشتباكات بالأيدي

نواب عراقيون يعلنون اعتصامهم في البرلمان

رفع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري جلسة البرلمان اليوم الأربعاء بعد أن شهدت مشادات كلامية واشتباكات بالأيدي بين عدد من النواب.

واندلعت المشادات لدى مطالبة النواب المعتصمين داخل قبة البرلمان مناقشة موضوع إقالة الرئاسات الثلاث ابتداء من رئاسة هيئة البرلمان.

وقال عماد الخفاجي المتحدث باسم رئيس البرلمان العراقي في تصريح صحفي إن " جلسة البرلمان عقدت اليوم بناء على طلب من النواب المعترضين وسمح لهم بالحديث خلال الجلسة بما فيها المطالبة بإقالة الرئاسات الثلاث".

وأضاف أن " الخلاف الذي حصل اليوم ليس مع رئيس البرلمان وأن رئيس البرلمان يؤيد حل البرلمان وأن الخطوة الأسهل لهذا الإجراء هو جمع توقيعات من النواب لتسريع عمليات الإصلاح".

وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قد قرر عقد جلسة للبرلمان العراقي اليوم على خلفية اعتصام أكثر من 50 نائبا بالبرلمان وقضاء الليلة الماضية في مبنى البرلمان للمطالبة بعقد جلسة لإقالة الهيئات الرئاسية الثلاث في العراق.

ويعيش العراق أزمة سياسية بعد أن طلب رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إقالة حكومته الحالية وتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط.

لكن هذا المشروع اصطدم بجدار المحاصصة الطائفية الذي تقوده الكتل السياسية الكبرى في البلاد.