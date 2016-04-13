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دورات في الطبخ للاجئات مقيمات بمصر

13/4/2016

تقدم إحدى منظمات المجتمع المدني في مصر دورات في الطبخ للمصريات واللاجئات من مختلف الجنسيات بالتعاون مع شركة لتوفير الطعام المنزلي.

وتهدف منظمة "فرد" وهي مؤسسة خيرية غير ربحية إلى إدخال السيدات خاصة اللاجئات إلى سوق العمل للمساهمة في توفير سبل عيش كريم لهن ولأسرهن.

وتقول المؤسسة إنها لا تكتفي بتدريب السيدات ولكن تحرص على التواصل مع شركات ومقدمي خدمات للاستفادة من منتجات المتدربات.

من جهتها تقول الشركة إنها تقوم بهذا الأمر لشعورها بمسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل وتستفيد منه وفي نفس الوقت تضمن لزبائنها توفير وجبات بأسعار معقولة.

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