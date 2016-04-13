دراسة: الوضع الاقتصادي في مصر "معضلة"

وصفت دراسة حديثة الوضع الاقتصادي في مصر بـ "المعضلة الاقتصادية"، بمعنى أن محاولة إصلاح أية مشكلة اقتصادية يكون على حساب باقي المشكلات الأخرى.

جاء ذلك ضمن دراسة أصدرها المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية‘ وهو معهد بحث وتفكير استراتيجي تأسس في تركيا عام 2014، بعنوان "مستقبل النظام السياسي المصري: التحديات والمسارات" تعرضت لتطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وأوضحت الدراسة –التي نعرض الجزء الأول منها- أن مصر تعاني من مجموعة من المشكلات الاقتصادية، التي جعلت من الوضع الاقتصادي ما يمكن أن يطلق عليه المعضلة الاقتصادية، بمعنى أن محاولة إصلاح أية مشكلة اقتصادية يكون على حساب باقي المشكلات الأخرى، وهو واقع مشهود في الحياة الاقتصادية المصرية.

وأشارت إلى توصيف الحالة الاقتصادية المصرية من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والتي توضح حقيقتها البيانات الحكومية مثل: ضعف الناتج المحلي، والأزمة التمويلية، والتضخم الركودي، والسياسة النقدية، ونتناول في هذا الجزء العناصر الثلاثة الأولى.

وذكرت أن الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي بحدود ما يكفي واردات شهرين ونصف فقط، أدى إلى خلق سوق موازية مشتعلة، واللجوء لتعويض الاحتياطي بالديون، أو بودائع من دول أخرى، أو التأثير السلبي على حصيلة البنوك المحلية من النقد الأجنبي، بعد إيداع جزء من حصيلتها بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي لمساندة الاحتياطي به، وهو ما أثر على قدرتها على الوفاء بمتطلبات عملائها من النقد الأجنبي.

ضعف الناتج المحلي الإجمالي:

وأرجعت الدراسة مظاهر ضعف الناتج المحلي لمصر إلى عدم كفاية معدلات النمو لمتطلبات الداخلين الجدد لسوق العمل، والبالغ عددهم نحو 850 ألف فرد سنويًا، إضافة إلى تواضع معدلات النمو مقارنة بمعدلات نمو الزيادة السكانية، حيث بلغ معدل الزيادة السكانية 2.6% في عام 2014/2015، ويتطلب هذا المعدل من الزيادة السكانية معدلات نمو في الناتج بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف أي 7.8%.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2014/2015 نحو 330.7 مليار دولار، وكان نصيب الفرد من هذا الناتج 3761 دولارا، ولا يزال معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بحدود 4.2% في نفس العام.

ويزيد من مشكلة الناتج المحلي لمصر، أن معدلات الادخار المحلية متدنية للغاية. فحسب بيانات وزارة المالية المصرية، لا تزيد نسبة المدخرات المحلية كنسبة من الناتج المحلي في مصر عن 5.9%، ومن الضروري أن ترتفع هذه النسبة إلى 30% على الأقل حتى تتمكن من تمويل الاستثمارات المحلية بشكل مناسب، لذلك يلاحظ أن ما تحقق من زيادة في الناتج المحلي عام 2014/2015، كان نتيجة لزيادة كبيرة في الدين العام.

ارتفاع معدلات الدين العام:

وقالت الدراسة إن الدين العام المحلي بلغ نهاية يوليو/تموز 2015 نحو 2116 مليار جنيه مصري (ما يعادل 270.2 مليار دولار حسب السعر الرسمي 7.83 جنيه للدولار في ذلك التاريخ)، وبلغ الدين الخارجي في نفس التاريخ 48 مليار دولار، وبذلك يصل الدين العام المصري (محلي + خارجي) 318.2 مليار دولار، وبما يمثل نسبة 96.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يوليو 2015، والبالغ 330.7 مليار دولار.

وعلى مدار العام الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن إبرامها العديد من اتفاقيات القروض، سواء مع المؤسسات الدولية أو الإقليمية، من خلال البنك الدولي، وبنك التنمية الافريقي، وكذلك عبر اتفاقيات ثنائية كما حدث في قرض من الصين بنحو 1.7 مليار دولار، أو اتفاقية القرض الفرنسي لتمويل صفقة سلاح بنحو 3.4 مليار يورو، والتي وافق عليها البرلمان مؤخرَا.

وسعت مصر كذلك للحصول على تسهيلات ائتمانية من دول الخليج وبخاصة من السعودية بشأن تمويل صفقات نفطية، بحدود 20 مليار دولار على مدار خمس سنوات، وبسعر فائدة 2%، وبفترة سماح 3 سنوات.

تفاقم الأزمة التمويلية:

وأضافت الدراسة أن مؤشرات تفاقم أزمة التمويل في مصر تظهر ، من خلال مؤشر عجز الموازنة العامة للدولة، وكذلك موقف احتياطي النقد الأجنبي، والعجز بميزان المدفوعات.

وحسب بيانات وزارة المالية المصرية، فقد بلغ العجز الكلي بالموازنة المصرية 279.2 مليار جنيه، وبما يعادل نسبة 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كانت تقديرات الموازنة مع بداية العام المالي 2014/2015، أن يكون العجز الكلي بحدود 251 مليار جنيه وبنسبة لا تتجاوز 8.9% من الناتج المحلي، وهي تقديرات أثبت الواقع عدم دقتها وتجاوزها بنسبة 2.6%.

ولا يلوح في الأفق أن تنخفض معدلات العجز بالموازنة العامة لمصر، في ضوء متابعة طريقة التمويل، واعتمادها بشكل مستمر على آلية الاقتراض من الجهاز المصرفي المصري، وكذلك اللجوء للاقتراض من الخارج.

وذكرت الدراسة موقف احتياطي النقد الأجنبي لمصر، حيث يلاحظ أن غالبية مكوناته من ودائع لدول أجنبية، وقد أعلنت دراسة مصرفية، صادرة عن أحد البنوك الأجنبية العاملة في مصر، أن خصوم البنك المركزي فيما يتعلق باحتياطي النقد الأجنبي قد فاقت أصوله، نحو 560 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2015. وهو ما يعني أن ما لدى مصر من احتياطيات تقدر بنحو 16.4 مليار دولار بنهاية يناير 2016، عبارة عن رصيد من المديونية الخارجية وليس احتياطيًا ذاتيًا.

وذكرت المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية ما يخص ميزان المدفوعات، فقد رصد البنك المركزي وجود عجز بنحو 3.4 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2015/2016، وهو ما يمكن أن نتوقع من خلاله أن يصل العجز بميزان المدفوعات بنهاية يونيو 2016 إلى نحو 10 مليارات دولار.