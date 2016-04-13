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حكم بالسجن لضابط روسي أدين بالتجسس

13/4/2016

غواصة نووية روسية – الأوروبية

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إنه تمت اليوم الأربعاء معاقبة ضابط بحرية سابق بالسجن لمدة 13 عاما لبيعه أسرار الدولة إلى ليتوانيا وإدانته بتهمة خيانة الدولة.

وقال الجهاز في بيان إن يفجيني ماتيتيس (39 عاما) وهو مواطن روسي وضابط جيش احتياطي اعترف أن مخابرات ليتوانيا جندته عام 2009،  وأضاف أنه وافق منذ ذلك الحين على تسليمها أسرار الدولة الخاصة بالقوات المسلحة الروسية مقابل الحصول على راتب شهري.

وقالت المحكمة إن ماتيتيس كان يجمع هذه المعلومات في إقليم كالينينغراد لست سنوات.

ويقع إقليم كالينينغراد على حدود روسيا مع بولندا وليتوانيا وبه تسليح عسكري ضخم. وتوجد به القاعدة الرئيسية لأسطول البلطيق الروسي.

وتدهورت علاقات روسيا بدول البلطيق من الجمهوريات السوفيتية السابقة مثل ليتوانيا بشدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

وانضمت دول البلطيق الثلاث في وقت لاحق إلى حلف شمال الأطلسي وهي الخطوة التي اعتبرتها موسكو تهديدا لأمنها القومي.

وقال الجهاز إن ماتيتيس أقر بالذنب. وغُرم 200 ألف روبل (3.042  دولار) وجُرد من رتبته العسكرية وسيقضي عقوبته في سجن شديد الحراسة.

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