بنزيمة لن يشارك في كأس أوربا

كريم بنزيمة

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن لاعبه ومهاجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة لن يكون بوسعه اللعب مع منتخب بلاده في بطولة كأس أوربا 2016.

وتستضيف فرنسا نهائيات كأس أوربا من 10 حزيران/يونيو حتى 10 تموز/يوليو المقبلين.

واستبعد بنزيمة (28 عاما) عن المنتخب الفرنسي منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي حتى جلاء ملفه القضائي في قضية الشريط الإباحي المتعلق بزميله في المنتخب ماتيو فالبوينا، وهو القرار الذي اتخذه رئيس الاتحاد نويل لو غرايت وسانده فيه المدرب ديدييه ديشان.

ووجهت إلى بنزيمة تهمة تكوين عصابة إجرامية ومحاولة ابتزاز فالبوينا بشريط إباحي.

ورفع القضاء الفرنسي قبل أيام الرقابة القضائية عن بنزيمة في "خطوة أولى" بحسب الاتحاد الفرنسي أمام عودته إلى المنتخب لخوض كأس أوربا.

لكن رئيس الوزراء فالس شدد على ضرورة عدم السماح لبنزيمة بالعودة إلى المنتخب بسبب الدور الذي لعبه في ابتزاز فالبوينا.

وقال فالس في مقابلة مع راديو مونتي كارلو "أعتقد بأن الظروف غير ملائمة حتى الأن من أجل عودة كريم بنزيمة إلى المنتخب الفرنسي. لا يزال قيد التحقيق"، مضيفا: "بالنسبة للشبان، يجب على الرياضي الكبير أن يكون مثالا يحتذى به. (كرة القدم) إنها إرثنا، إنها ليس بالشيء الذي يثير اهتمام المشجعين الرياضيين وحسب، وبالتالي يجب توخي الحذر، كل الأفعال والقرارات ترتدي أهمية كبرى".