بلدة تاريخية للبيع بـ "8.4 مليون دولار"

عرضت بلدة تاريخية بالكامل للبيع في ولاية جزيرة "تاسمانيا" الأسترالية وذلك مقابل ثمانية ملايين دولار أمريكي فقط.

وبنيت بلدة "تاراليه" النائية في المرتفعات الوسطى في ثلاثينيات القرن الماضي لتأوي ألفي عامل كانوا يقومون ببناء سد قريب.

وتضم البلدة كنيسة ومسرحا ومدرسة و33 منزلا.

وهجرت البلدة البالغة مساحتها 145 هكتارا خلال التسعينيات عندما أصبح السد آلي التشغيل.

وأمضى المالك الحالي الأعوام الـ 13 الماضية في ترميم البلدة التي أصبحت منطقة جذب سياحي.

وقال الوكيل العقاري هوبارت جون بلاكلو إن البلدة يمكن أن تباع بـ 11 مليون دولار أسترالي (8.4 مليون دولار أمريكي) وجاءت طلبات للشراء من جميع أنحاء العالم منذ أن عرضت البلدة للبيع قبل بضعة أيام.

وأضاف بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إنها تبعد 126 كيلومترا عن هوبارت وتحاط بجبال وأدغال طبيعية وتدر بالفعل مليوني دولار سنويا من السائحين".

وقال إن البلدة بأكملها ستباع ككتلة واحدة، ويمكن للمشتري أن يبيع منازل مفردة أو قطع أرض بها.