بدء محادثات جنيف والمعارضة تتمسك برحيل الأسد

افتتح مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا جولة جديدة من المحادثات السورية السورية غير المباشرة اليوم الأربعاء وقال إنه يسعى لتجديد الالتزام بالحفاظ على الهدنة الهشة في سوريا.

وقال دي ميستورا أيضا إنه خلال اجتماعات عقدها في الفترة الأخيرة مع مسؤولين بارزين في موسكو ودمشق وطهران وعمان رأى تأييدا واهتماما للمحادثات يهدف لتحقيق انتقال سياسي في سوريا.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن على جميع الأطراف في الحرب الأهلية المستمرة منذ خمسة أعوام في سوريا الالتزام بوقف الاقتتال وإعطاء محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة فرصة.

وأضاف كيري لدى تقديمه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم "الولايات المتحدة تعارض استخدام التعذيب بكل أشكاله وفي أي وقت سواء على يد حكومة أو أي جهة لا تتبع دولة."

من ناحيته قال رئيس وفد المعارضة السورية أسعد الزعبي إن الوفد بحث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا، قضية إطلاق سراح المعتقلين خاصة النساء والأطفال وكذلك الهدنة التي لم تعرف طريقا إلى الاستقرار نتيجة ممارسات النظام، على حد قوله.

وأضاف الزعبي في مؤتمر صحفي :" بحثنا كذلك تراجع إيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين وأكدنا على تمسكنا بضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة كما نتمسك برحيل الأسد وكل رموز حكمه".