بالفيديو: العثور على أطول أفعى في العالم بماليزيا

عثر عمال بناء ماليزيون في موقع إنشاءات بجزيرة بيانغ، على أفعى من نوع ميدوسا طولها 8 أمتار وتزن 250 كيلو غراماً، لتصبح بذلك أطول ثعبان في الأسر بالعالم بعد أن تفوقت على رقم "غينيس" القياسي لثعبان من نفس النوع كان يبلغ طوله 7.67 متراً.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، شوهد الثعبان الشبكي الضخم يجري عند جسر علوي في جزيرة بيانغ، ويعتبر هذا النوع من الثعابين أطول أنواع الزواحف ويوجد في جنوب شرق آسيا.

واستدعى عمال البناء أفراد الدفاع المدني الذين تمكنوا من الإمساك بالأفعى الضخمة تحت أحد الأشجار حيث كانت تستريح، لكنها نفقت في غموض بعد أن وضعت بيضها.

وقال هيرمي هيريسيام، مسؤول بالدفاع المدني، أن السلطات استطاعت اعتراض الأفعى خلال 30 دقيقة.

وذكرت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية العالمية أن هذا الثعبان هو الأطول في الأسر بعد ثعبان من نفس النوع يبلغ طوله 7.67 متر ويعيش في متحف بمدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري والذي حصد اللقب عام 2011، وكان يزن 158.8 كيلو غراماً، ومن قبله حمل اللقب ثعبان طوله 7.3 متراً وعمره 18 عاماً وتوفي عام 2010.

والثعابين شبكية مميزة بأن لديهم نمط موزع على الجلد يعطي لهم اسمهم، وهي عادة تكون طويلة ما بين 3-6 متر ويمكن العثور عليها في المياه، ويعيش معظمها على البر، وفي عام 1912 عُثر على ثعبان بطول 10 امتر بإندونيسيا.

وقال شازري مصطفى، مسؤول العلاقات العامة في قوة الدفاع المدني في ماليزيا، أن الحية ربما تكون قد انتحر عندما شعرت بالتهديد، وتم تسليم جثتها إلى قسم الحياة البرية وكذلك البيضة الوحيدة التي وضعتها قبل الموت.

لكن ريموند هوسر، معالج الثعابين الشبكية، أن الثعابين لا تقتل نفسها وأن الثعبان على الأرجح مات بسبب إصابات داخلية بعد الوقوع، لافتاً إلى الثعابين من الحيوانات الرقيقة نسبياً، لكن ربما الطريقة التي تم بها القبض على الأفعى قد تكون أدت إلى كسر عظام ونزيف داخلي حيث استُخدمت المشانق حول فم الأفعى وحدث شد وجذب.