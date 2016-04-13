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اليمن: الحرب خلّفت أكثر من 23 ألف جريح

13/4/2016

إحدى النساء المصابات في اليمن – الجزيرة مباشر

‎قال تقرير حكومي يمني، اليوم الأربعاء، إن "عدد جرحى الحرب التي اندلعت قبل أكثر من عام، بلغ 23 ألفًا و747 شخصًا.

‎وأوضح التقرير الذي قدمه وزير الصحة، ناصر باعوم، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، أن "عدد من يتلقون العلاج في الخارج نحو 3 آلاف و879 جريحًا، يتوزعون على مجموعة من الدول الخليجية والعربية، وفقًا لوكالة سبأ الحكومية.

‎وأشار التقرير، أن نحو 4 آلاف جريح في داخل البلاد، ما زالوا بحاجة للعلاج في الخارج، وأن اللجان الطبية أفرزت حوالي 641 جريحًا إصاباتهم بالغة الخطورة بحاجة إلى تدخل عاجل ونقلهم للعلاج خارج اليمن.

ولم يحدد التقرير ما إذا كان الجرحى مقاتلون موالون للحكومة أصيبوا في المعارك ضد الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أم أن ضمنهم مدنيين.

ووفقًا للوكالة الرسمية، فقد أقرت الحكومة، بعد نقاش مستفيض للتقرير، رعاية مبادرة تهدف لإنشاء صندوق مستقل وغير حكومي لرعاية أسر الشهداء، يعتمد أساسًا على الدعم المجتمعي والتبرعات.

ويشكل ملف رعاية جرحى الحرب، واحدًا من أبرز القضايا على طاولة الحكومة اليمنية، التي تفتقر لأي موارد مالية مع توقف إنتاج النفط، منذ أكثر من عام.

ولا يوجد رقم دقيق لعدد قتلى وجرحى الحرب في اليمن، فبينما تعلن الحكومة أن عدد جرحى الموالين لها فقط يتجاوز 23 ألفًا، دون الإشارة لجرحى الحوثيين وقوات صالح، تقول منظمة الصحة العالمية، إن عدد الجرحى الذين تم تقييدهم في المستشفيات، 30 ألف جريح.

 

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