الكنيست يناقش فصل العربيات واليهوديات بمستشفيات إسرائيل

الكنيست الإسرائيلي (رويترز)

عقدت لجنة "النهوض بمكانة المرأة" في الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة موضوع الفصل بين النساء العربيات واليهوديات بالمستشفيات الإسرائيلية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة في الكنيست الإسرائيلي، ستنعقد اليوم لمناقشة موضوع الفصل بين النساء العربيات واليهوديات في أقسام الولادة ببعض مستشفيات البلاد.

وأضافت الإذاعة أنه سيشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الصحة واتحاد مديري المستشفيات ونقابة الأطباء وجمعيات أهلية مختلفة.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة العربية في الكنيست، عايدة توما سليمان، إنه يجب إصدار تعليمات واضحة حول هذا الموضوع وفرض عقوبات على المستشفيات التي ستستمر في اتباع نهج الفصل على أساس عرقي.

بدوره، قال المختص في الشأن الإسرائيلي، عماد أبو عواد، إن ما كشفته القناة الثانية الإسرائيلية حول فصل نساء عربيات عن يهوديات في أحد المستشفيات ليس الوحيد، بل هناك فصل في مستشفيات أخرى.

وأضاف أن أنظمة العنصرية باتت تسيطر على كافة المؤسسات الإسرائيلية، التي تعتبر المواطن الفلسطيني عدواً يجب التخلص منه، مشيراً إلى أن مساحة التحريض على الفلسطينيين في الداخل بدأت تنعكس على مستوى أمنهم الشخصي من خلال اعتداءات عليهم وتهديد بالقتل.

ويبلغ عدد السكان اليهود 6.3 مليون نسمة في إسرائيل، أي 74.9% من السكان، في حين بلغ عدد السكان العرب 1.7 مليون نسمة، أي 20.7% من السكان، أما المتبقون وعددهم 336 ألف نسمة، أي 4.4% من السكان، فتم تصنيفهم على أنهم مواطنين لم يحددوا قوميتهم.

ويشمل 1.7 مليون عربي أكثر من 300 ألف من سكان القدس الشرقية التي تعتبرها إسرائيل جزءًا منها خلافاً للقانون الدولي.