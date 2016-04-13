البث الحي
منوعات

السيسي يطالب المصريين بعدم الحديث عن تيران وصنافير

13/4/2016

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بعدم الحديث عن موضوع جزيرتي تيران وصنافير مرة أخرى، محذراً "انتبهوا أنتم كده تؤذوا أنفسكم"، مؤكداً أن كل الوثائق التاريخية تؤكد أن الجزيرتين من حق السعودية، وكذلك تقارير وزارة الخارجية والدفاع والمخابرات تؤكد تبعية الجزيرتين للسعودية.

وأضاف، خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين ونواب البرلمان (الأربعاء) في قصر الاتحادية بالقاهرة "نحن لا نبيع أرضنا لأحد ولا نأخذ أرض أحد ولا نفرط في ذرة من حقوقنا ولا نأخذ حقوق أحد، مصر لم تفرط أبداً في ذرة رمل من حقوقها وتعطها عودية، وحريصون على إعطاء الحقوق لأصحابها وهذا ما حدث في قضية الجزيرتين".

وأوضح "السيسي" أن قضية ترسيم الحدود لم تطرح على الرأي العام قبل ذلك حتى لا تؤذي مشاعر الشعبين، ترسيم الحدود لم يخرج على القرار الجمهوري الصادر عام 1990 والذي تم إيداعه بالأمم المتحدة، وتابع: "نحافظ على القيم والمبادئ في إطار سياستنا الداخلية والخارجية".

ولفت إلى أنه لو تم الإعلان عن قضية الجزيرتين منذ 8 أشهر لكان ذلك قد أثر على علاقة مصر بالسعودية، وتابع: "لن ندخل في أزمة مع السعودية لأن الهدف هو عزلنا عن الكيان العربي واستمرار حصارنا وعزلتنا، والقصة ليست إدارة أزمة وإنما الأمر متعلق بإعادة حق لأصحابه".

وأشار "السيسي" إلى أنه لم يتم تغيير أي نقطة في القرار الجمهوري الصادر عام 1990 الخاص بتبعية الجزيرتين للسعودية، وتابع: "نقوم حالياً بترسيم الحدود بين مصر وقبرص للاستفادة من مواردنا في البحر المتوسط".

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)