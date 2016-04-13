السيسي يطالب المصريين بعدم الحديث عن تيران وصنافير

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بعدم الحديث عن موضوع جزيرتي تيران وصنافير مرة أخرى، محذراً "انتبهوا أنتم كده تؤذوا أنفسكم"، مؤكداً أن كل الوثائق التاريخية تؤكد أن الجزيرتين من حق السعودية، وكذلك تقارير وزارة الخارجية والدفاع والمخابرات تؤكد تبعية الجزيرتين للسعودية.

وأضاف، خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين ونواب البرلمان (الأربعاء) في قصر الاتحادية بالقاهرة "نحن لا نبيع أرضنا لأحد ولا نأخذ أرض أحد ولا نفرط في ذرة من حقوقنا ولا نأخذ حقوق أحد، مصر لم تفرط أبداً في ذرة رمل من حقوقها وتعطها عودية، وحريصون على إعطاء الحقوق لأصحابها وهذا ما حدث في قضية الجزيرتين".

وأوضح "السيسي" أن قضية ترسيم الحدود لم تطرح على الرأي العام قبل ذلك حتى لا تؤذي مشاعر الشعبين، ترسيم الحدود لم يخرج على القرار الجمهوري الصادر عام 1990 والذي تم إيداعه بالأمم المتحدة، وتابع: "نحافظ على القيم والمبادئ في إطار سياستنا الداخلية والخارجية".

ولفت إلى أنه لو تم الإعلان عن قضية الجزيرتين منذ 8 أشهر لكان ذلك قد أثر على علاقة مصر بالسعودية، وتابع: "لن ندخل في أزمة مع السعودية لأن الهدف هو عزلنا عن الكيان العربي واستمرار حصارنا وعزلتنا، والقصة ليست إدارة أزمة وإنما الأمر متعلق بإعادة حق لأصحابه".

وأشار "السيسي" إلى أنه لم يتم تغيير أي نقطة في القرار الجمهوري الصادر عام 1990 الخاص بتبعية الجزيرتين للسعودية، وتابع: "نقوم حالياً بترسيم الحدود بين مصر وقبرص للاستفادة من مواردنا في البحر المتوسط".