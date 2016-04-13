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السيسي: والدتي قالت لي لا تكن طماعا

13/4/2016

الرئيس المصري خلال اللقاء – الجزيرة مباشر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر كان من الممكن التفكير في أفكار شريرة، كأن نقفز على بلد آخر ونستولى على خيره، فالظروف كانت سانحة لذلك وما زالت.

وأشار السيسي خلال لقائه بأعضاء بالبرلمان وإعلاميين ونقابيين في قصر الاتحادية بالقاهرة، إلى أن الفرصة كانت سانحة لمصر أن تثأر لمقتل 21 مصريا في ليبيا على يد تنظيم الدولة، وكان من الممكن أن تستبيح الأراضي الليبية.

وأضاف السيسي أن والدته قالت له: "لا تطمع لما في أيدي الناس حتى لو كان بيد والدك، وأوعى أوعى أوعى تبص للي في إيد الناس أبدا، اللي عطي الناس يعطيك واللي يرزقهم يرزقك".

المصدر : الجزيرة مباشر
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