السيسي: ما تم إنجازه في عامين لا يمكن تحقيقه خلال20 سنة

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإعلاميين من الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" كمصدر للأخبار فيما يتعلق بقضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، مؤكداً أن القيادة في مصر تتعامل مع الموضوع بمنتهى الشفافية.

ودعا، خلال لقائه (الأربعاء) مع ممثلين عن المجتمع بالقاهرة، عناصر التحقيق الإيطالية للمشاركة في عملية التحقيق في مقتل الطالب الإيطالي، وقدم العزاء مجدداً لأسرة القتيل، مؤكداً أن القيادة الإيطالية ساندت مصر بعد 30 يونيو على حد وصفه.

وكرر السيسي مجدداً الحديث عما أسماه "قوى الشر" والتي قال إنها تسعى لإسقاط رمز الدولة والتشكيك فيه وضرب وحدة النسيج الوطني لإحداث الوقيعة والفرقة بين أبناء الشعب المصري، وتابع: "حاولوا ضربنا وحصارنا وعزلنا ولم ينجحوا، وهناك من يحاول إفقاد الثقـة فـي كـل شيء جيد وتعظيم الانتقاد لكل شيء غير جيد".

وقال إن ما يحدث هو "طمس الحقيقة وتزييف الواقع وفقد الثقة في كل شيء جيد والتشكيك ومحاولة هدم قوة وهيبة الدولة وإفقادها معنوياتها وتحطيم الأمل وتقديم اليأس والدخول في حالة ضياع بهدف ضرب إرادة الشعب وصلابته محاولة إحباطه حتى يصل إلى حالة الانتحار القومي، وهناك كتائب إلكترونية تعمل على ذلك".

وأضاف السيسي أن حجم الإنجاز الذي تم خلال العامين الماضيين لا يمكن أن يتحقق في 20 عاماً على حد تعبيره، داعياً علماء الدين والاجتماع إلى بحث إعادة الثقة بين المصريين، ومؤكداً أن سياسة الدولة هي الصبر على إيذاء الآخرين حتى يراجعوا مواقفهم.

واعتبر أن حرية الرأي والتعبير مكفولة لكل المصريين، وأن هناك محاولات لعمل توازن بين الإجراءات الأمنية والحفاظ على حقوق الإنسان، وتابع: "مستعدون لمراجعة قوائم السجون للإفراج عن دفعات إضافية من الشباب".

ورأى السيسي أنه حقق إنجازاً كبيراً في الحرب على الإرهاب ومواجهة الأزمات، قائلا: "لم يعد لدينا أزمة كهرباء أو غاز في مصر، ولن يحدث تصعيد في أسعار السلع الأساسية مهما حدث في سعر الدولار.