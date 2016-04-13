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السيسي: قلت لمرسي لن أكون إخوانيا

13/4/2016

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الجيش لن يتحرك ضد أي رئيس ما دام الشعب راضيا عنه، مشيرا إلى أن الجيش المصري جيش وطني شريف يمثل كل المصريين "فلا هو جيش الإخوان ولا جيش السلفيين ولن يكون" على حد قوله.

وأضاف السيسي، خلال لقائه اليوم بعدد من نواب البرلمان ونقابيين وإعلاميين في قصر الاتحادية بالقاهرة، أنه عندما تم تعييه من قبل الرئيس المعزول محمد مرسي بمنصب وزير الدفاع كان طبيعيا لأي "انتهازي" يريد أن يكسب أن يدخل على الرئيس ويقول " أنا منكم"، إلا أن (السيسي) قدم نفسه لمرسي قائلا: أنا مش إخوان ولا هبقى إخوان ومش سلفي ومش هبقى سلفي، أنا مسلم بس.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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