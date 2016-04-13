ارحل يتصدر تويتر مصر بعد خطاب السيسي

هاشتاج #ارحل يتصدر تويتر في مصر

أطلق نشطاء مصريون هاشتاج "ارحل" يطالبون فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرحيل عن سدة الحكم.

وتصدر الهاشتاج مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ووصل إلى صدارة التغريدات الأكثر تداولا على موقع "تويتر" بتغريدات تعدت الـ 36 ألفا حتى الساعة " 18:00 بتوقيت غرينتش".

واعتبر مغردون أن الأوضاع الحالية في مصر تعكس فشل النظام الحالي، على حد قولهم، مطالبين إياه بالرحيل.

وارتفعت وتيرة التغريد على الهاشتاج بعد خطاب للسيسي اليوم أثناء لقاءه أعضاءً بالبرلمان وشخصيات عامة وإعلاميين في قصر الاتحادية بالقاهرة، تحدث فيه عن جزيرتي تيران وصنافير، وقضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو روجيني، وبعض الملفات الخارجية والداخلية والاقتصادية.

وكتبت حركة 6 أبريل على حسابها الرسمي على تويتر: #ارحل.

وكتب الفنان محمد عطية: قناة السويس، فاشل، سد النهضة، فاشل، سياح المكسيك، فاشل، جوليو رجيني، فاشل، اقتصاديا، فاشل، أمنيا، فاشل. #ارحل.