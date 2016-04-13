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أتليتكو يجرد برشلونة من لقب أبطال أوربا

13/4/2016

أطاح أتليتكو مدريد بضيفه برشلونة وتغلب عليه بهدفين نظيفين في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي انتهت بفوز برشلونة 2 /1 على ملعبه ليفوز أتلتيكو 3/2 بمجموع المباراتين ويتأهل للمربع الذهبي للبطولة.

وأنهى أتلتيكو الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف أحرزه الفرنسي أنطوان جريزمان بضربة رأس رائعة في الدقيقة 36 علما بأنه الهدف الأول له في شباك برشلونة خلال المواجهات بين الفريقين.

وتحسن أداء برشلونة في الشوط الثاني ولكنه فشل في هز الشباك فيما أحرز جريزمان الهدف الثاني له والثاني لأتلتيكو من ضربة جزاء في الدقيقة 88 ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف في المسابقة هذا الموسم.

وسبق لأتلتيكو أن أطاح ببرشلونة من دور الثمانية للبطولة في موسم 2013 /  2014 عندما تعادل الفريقان 1 / 1 على ملعب برشلونة ذهابا ثم فاز أتلتيكو  1 / صفر على ملعبه إيابا وكانت هي آخر هزيمة سابقة لبرشلونة أمام أتلتيكو قبل مباراة اليوم.

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