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6 إبريل تدعو الجيش المصري للتخلي عن السيسي

12/4/2016

دعا بيان لحركة شباب 6 إبريل المصرية الجيش المصري إلى العودة إلى القيام بدوره الرئيسي في حماية أرض الوطن والابتعاد عن الصراعات السياسية.

وحذر البيان الجيش من الاستمرار فيما وصفه "بالدعم الأعمى" للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتحمل مسئولية فشله وخيانته التاريخية أمام الشعب والتاريخ.

واستغرب البيان صمت الجيش على قرار التخلي عن جزيرتي "تيران وصنافير" والذي وصفه بالخيانة لدماء شهداء مصر الذين لاقوا ربهم مُدافعين عن هذه الجزر كأراضي مصرية.

وأضاف البيان إنه لا يمكن وصف القرار بأقل من الخيانة العظمى، وهو انتهاك صريح لقسم رئيس الجمهورية بالحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه.

وأثار إعلان مجلس الوزراء المصري عن وقوع جزيرتي تيران وصنافير داخل المياه السعودية انتقادات واسعة في المجتمع المصري وتقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يطالب فيه بتشكيل لجنة من خبراء القانون الدولي وأساتذة الجامعات، للكشف عن حقيقة جزيرتي تيران وصنافير، ويتهمه فيه بتعريض الأمن العام للخطر.

وأضاف المحامي محمد عبد المجيد أن تنازل السيسي عن الجزيرتين يعرض الأمن القومي المصري للخطر، فضلا عن مخالفته نص مواد الدستور الذي أقسم على احترامه.
وتضمن البلاغ عدة طلبات تمثلت في تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات وخبراء التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي لإعداد تقرير مدعم بالمستندات والوثائق للكشف عن حقيقة جزيرتي تيران وصنافير وبيان الدولة صاحبة السيادة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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