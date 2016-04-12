25 ألف دولار مكأفاة لمن يدلى بمعلومة لـ "FBI"

صالة عرض اللوحات ( متحف الفنون )

أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي (FBI) عن مكافأة مالية قيمتها 25 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود للعثور على سبع لوحات من أعمال الرسام أندي وارهول سرقت من متحف للفنون في ولاية ميزوري الاسبوع الماضي.



وقال مكتب التحقيقات مساء الاثنين إن لوحات "كامبل سوب" وهي جزء من مجموعة من عشر لوحات قيمتها 500 ألف دولار سرقت من متحف سبرنجفيلد للفنون في حادث سطو في الساعات الأولى من صباح السابع من أبريل / نيسان.

وقال متحف سبرنجفيلد في بيان في موقعه على الإنترنت إن المتحف تعرض لحادث سطو وإن القسم الذي تعرض فيه لوحات وارهول اغلق كأجراء أمني، واللوحات جزء من مجموعة "كامبلز سوب 1" التي يملكها المتحف منذ عام 1985.



وقال فريق مكافحة جرائم الأعمال الفنية إنه يلتمس المساعدة من الجمهور في العثور على اللوحات المسروقة وطلب من كل من لديه معلومات الاتصال بقسم مكتب التحقيقات في ميزوري أو شرطة سبرنجفيلد.



وفي العام الماضي اكتشف أن تسع لوحات أصلية أخرى لـلوارهول قيمتها 350 ألف دولار من سلسلة أعماله الفنية الاخيرة "إندنجيرد سبيسز"، استبدلت بنسخ مزورة، وسلمت إثنتان من تلك اللوحات إلى الشرطة في وقت لاحق.

