البث الحي
منوعات

25 ألف دولار مكأفاة لمن يدلى بمعلومة لـ "FBI"

12/4/2016
  صالة عرض اللوحات ( متحف الفنون )

أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي (FBI) عن مكافأة مالية قيمتها 25 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود للعثور على سبع لوحات من أعمال الرسام أندي وارهول سرقت من متحف للفنون في ولاية ميزوري الاسبوع الماضي.
 
وقال مكتب التحقيقات مساء الاثنين إن لوحات "كامبل سوب" وهي جزء من مجموعة من عشر لوحات قيمتها 500 ألف دولار سرقت من متحف سبرنجفيلد للفنون  في حادث سطو في الساعات الأولى من صباح السابع من أبريل / نيسان.

وقال متحف سبرنجفيلد في بيان في موقعه على الإنترنت إن المتحف تعرض لحادث سطو وإن القسم الذي تعرض فيه لوحات وارهول اغلق كأجراء أمني، واللوحات جزء من مجموعة "كامبلز سوب 1" التي يملكها المتحف منذ عام 1985.
 
وقال فريق مكافحة جرائم الأعمال الفنية إنه يلتمس المساعدة من الجمهور في العثور على اللوحات المسروقة وطلب من كل من لديه معلومات الاتصال بقسم مكتب التحقيقات في ميزوري أو شرطة سبرنجفيلد.
 
وفي العام الماضي اكتشف أن تسع لوحات أصلية أخرى لـلوارهول قيمتها  350 ألف دولار من سلسلة أعماله الفنية الاخيرة  "إندنجيرد سبيسز"، استبدلت بنسخ مزورة، وسلمت إثنتان من تلك اللوحات إلى الشرطة في وقت لاحق.
       

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)