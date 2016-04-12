120 مليون يورو للوحة عثر عليها منذ عامين

قدر خبراء فنيون ثمن لوحة تم العثور عليها منذ عامين في منزل بجنوب فرنسا بما يزيد عن 120 مليون يورو.

ويقول الخبراء إن هذا السعر غير مبالغ فيه نظرا للنشاط الذي يشهده سوق اللوحات الفنية في الفترة الأخيرة.

وأكد الخبراء نسبة اللوحة إلى الفنان الإيطالي مايكل أنجلو ميريزي دا كارافاجيو الذي عاش بين عامي 1571 و1610.

وعثر على اللوحة في جزء مهجور من منزل بجنوب فرنسا منذ عامين وخضعت اللوحة منذ ذلك الوقت لفحوصات لتأكيد الفنان الذي رسمها، وأعلنت فرنسا أن اللوحة "كنز وطني" وهو ما يمنع خروجها من البلاد لمدة 30 شهرا وذلك لإتاحة الفرصة لعرضها في المتاحف المحلية.