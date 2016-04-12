وكالة: روسيا والسعودية توصلتا لتوافق على تثبيت إنتاج النفط

يتوقع أن تتسبب هذه الخطوة في تعافي أسعار النفط

نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر دبلوماسي في الدوحة قوله إن روسيا والسعودية توصلتا إلى توافق اليوم الثلاثاء بشأن تثبيت إنتاج النفط، وذلك قبيل اجتماع المنتجين المقرر عقده في العاصمة القطرية يوم 17 أبريل/نيسان.

وامتنعت وزارة الطاقة الروسية عن التعليق.

هذه الخطوة -حال حدوثها- من شأنها أن تساعد أسعار النفط المتهاوية على التعافي، حيث أبلغ المصدر "انترفاكس" أن القرار النهائي للسعودية بشأن تثبيت إنتاج النفط لن يعتمد على موقف إيران بخصوص إنتاجها النفطي.

ويشار إلى أنه في منتصف شهر مارس/آذار الماضي، اقترحت كل من قطر و السعودية وروسيا وفنزويلا في اجتماع عقد بالدوحة تثبيت الانتاج العالمية للنفط عند مستويات يناير/ كانون الثاني 2016.

ودعت الدول الأعضاء بمنظمة أوبك، والدول المنتجة الرئيسية من خارج المنظمة لتبني هذا الاقتراح وتطبيقه، لوقف نزيف الاسعار التي خسرت نحو 70% من قيمتها منذ جزيران 2014.