قريباً.. أطول رجل في العالم نجماً بـ"هوليود"

سلطان كوسان، أطول رجل في العالم (الأناضول)

يتجه قريباً التركي "سلطان كوسان"، الحاصل على لقب أطول رجل في العالم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأخذ دور في فيلم سينمائي سيتم تصويره في هوليود، ليبدأ طريقه نحو النجومية.

وقال "كوسان" الذي يحافظ على لقب أطول رجل في العالم منذ دخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2009، الثلاثاء، إنه تلقى عروضاً قبل نحو عامين من بعض منتجي الأفلام الأمريكيين، وكاتبي السيناريو لأخذ دور في أفلامهم.

وأشار "كوسان" الذي يبلغ طوله "مترين و51 سنتمر" أنه وافق على عرض يتضمن تمثيل دور في فيلم بعنوان "تحقيق المستحيل"، مضيفاً أن تصوير الفيلم سيستغرق نحو شهرين في هوليود، معرباً عن اعتقاده بأن يحظى فيلمه بإعجاب المشاهدين.

وأضاف أن سيناريوهات الأفلام التي عرضت عليه، أعجبته كثيراً، مشيراً أن كاتب سيناريو الفيلم زاره في ولاية ماردين "جنوب شرقي تركيا"، وشرح له موضوع الفيلم "الرائع" وهو "تحقيق المستحيل"، حيث سيأخذ دوراً مع شخص ليس لديه يدين ولا ساقين، مبيناً أن التصوير سيبدأ خلال الأشهر القادمة.

ولفت "كوسان" إلى أنه سيتوجه إلى أستراليا عقب انتهائه من تصوير الفيلم في هوليود، وذلك لتصوير فيلمه الثاني، مؤكداً أنه سيمثل بلاده بأحسن وجه.