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شاهد: معرض في بيروت يتتبع معاناة سبعة رجال في الحرب

12/4/2016

أقامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر معرضا للصور، لاختبار آثار الحرب والعنف في بيروت.

ويجذب المعرض المقام تحت عنوان: "رجال.. صور لرحلة!" الانتباه بالأساس، لحكايات سبعة رجال ممن عاشوا أجواء الصراع في المنطقة، من فلسطين ولبنان وسوريا، مصحوبة صورهم بتسجيلاتهم الصوتية، التي تتيح للزوار الاستماع لحكاياتهم أثناء مشاهدة الصور.

وقال طارق وهيبي المتحدث باسم لجنة الصليب الأحمر إن كلا من الرجال السبعة قد اختبروا ظروفا بعينها جراء النزاعات في لبنان وسوريا، وإن حكاياتهم تمس القلب بحق، إذ عاشوا أمورا لا يستطيع الإنسان تخيلها، ولذا أردنا توضيح ذلك، ومحاولة تغيير نظرة العالم تجاه الرجال في النزاعات، فكما ترى في أوربا فالجميع يحسب اللاجئين محاربين خطرين، وهذا ليس صحيحا، فهم جميعا فارون، وبالأخص الرجال، وهم أناس يبحثون عن السلام ويحاولون النجاة.

بدورها، أوضحت فابريزيو كاربوني رئيس وفد الصليب الأحمر في لبنان أن من المعتاد نسيان الأفراد أثناء النزاعات، طالما كنا نواجه بالبيانات عن مصابي الحروب ولاجئيها، فالأرقام أحيانا تمحو هوية البشر، وتجعلنا نفقد التعاطف مع حيوات هؤلاء الناس، وآمالهم ومخاوفهم، وما واجهوه.

ويتضمن المعرض، الذي يستمر حتى 17 أبريل، 14 صورة للمصور اللبناني "جو سعادة"، بواقع صورتين لكل رجل من الرجال السبعة، مع تسجيلات صوتية تحكي مآسي الرجال بأصواتهم. 

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