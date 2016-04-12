شاهد: محمد صلاح ينقذ روما بالتعادل مع بولونيا

استطاع المهاجم المصري محمد صلاح إنقاذ فريقه روما من فخ التعادل أمام بولونيا إذ أحرز هدفا في الدقيقة الخمسين من المباراة التي جمعت بينهما في في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتعادل الفريقان بهدف لكل منها، وتقدم بولونيا بهدف مبكر عن طريق المدافع لوكا ريتزو في الدقيقة 25 وأدرك المصري الدولي محمد صلاح التعادل لروما في الدقيقة 50 .

وسيطر روما على مجريات اللعب في أغلب فترات المباراة وسنحت للفريق أكثر من ست فرص محققة للتسجيل؛ لكن التسرع وسوء الحظ وصلابة دفاع بولونيا حال دون تسجيل هدف الفوز.

ورفع روما رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث بفارق ست نقاط خلف نابولي الوصيف و12 نقطة خلف يوفنتوس المتصدر مقابل 37 نقطة لبولونيا في المركز الثالث عشر.

وتعادل روما للمرة العاشرة هذا الموسم مقابل 18 انتصار وأربع هزائم كما تعادل بولونيا للمرة السابعة مقابل عشرة انتصارات و15 هزيمة.

ويمتلك روما أقوى خط هجوم في الموسم الحالي برصيد67 هدفا واهتزت شباكه 33 مرة.