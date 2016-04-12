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شاهد: "لنتعايش" حملة تدعو للسلام باليمن

12/4/2016

دشن نشطاء يمنيون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسماً بعنوان #لنتعايش #LetsCoexist، أطلقوا من خلاله حملة بالفيديو للدعوة إلى السلام في ظل الحرب المستمرة في اليمن.

وقام بهذا العمل فريق من الشباب اليمني وبالتعاون مع بيت الافكار، وجاءت فكرة الفيديو -الذي تُرجم إلى الإنجليزية- من الحقيقة المرة بأن الاختلاف السياسي والحرب قد تركت أثراً مدمراً على النسيج الاجتماعي في اليمن في جميع مستوياته وحتى على مستوى الأسرة الواحدة في كثير من الأحيان.

وقال المشاركون في فيديو الحملة إن اليمنيين يرجون السلام العادل والمستدام، وتابعوا: "هدفنا أن نصل لوقف الحرب، ولكن يمكننا البدء من الآن بالتعامل مع آثار الحرب القبيحة والمدمرة بتعزيز الأواصر الاجتماعية."

وأضافوا: "الفيديو يدشن بداية الحملة والآن ندعو اليمنيين، أفرادا ومنظمات، أن تساهم معنا في هذه الحملة من خلال إبقاء هذا الوسم حياً ومن خلال العمل على تحقيق أهداف الحملة والتي تشمل: الترويج للتعايش الاجتماعي والسلام في اليمن، والتأكيد على القيم والمعتقدات المشتركة، ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام وحل النزاع من خلال تهيئة المجتمع للوصول إلى التسامح والتصالح.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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