شاهد: لسعات النحل علاج بديل يستخدمه مهندس زراعي في غزة

في مدينة رفح بقطاع غزة يفصل مربو النحل أقراص الشمع المليئة بالعسل عن خلايا النحل ويضعوها في صناديق لجني العسل بينما يطن النحل حولهم.

وهناك مركز في مدينة غزة يعالج مرضاه بلسع النحل التي يُقال إن لها فوائد علاجية.

ويفرغ مربي النحل أحمد فؤاد زعرب وعمال آخرون الشمع من النحل وينقلونه إلى منشأة إنتاج حيث يجمعون العسل باستخدام آلة تعمل بالكهرباء.

وعلى الرغم من أن راتب سمور لا يعمل في مستشفى وليس طبيبا فانه يستقبل يوميا نحو 250 مريضا تتنوع شكاواهم بين فقد الشعر وحتى الشلل الدماغي والسرطان. وسمور مهندس زراعي ومدير مؤسسة سمور للنحل ومنتجاته.

وورث سمور حرفة العلاج بلسعات النحل عن والده الذي كان يربي النحل قبل أن يكرس المهندس الزراعي وقته بالكامل منذ عام 2003 لدراسة وتطوير العلاج بالطب البديل من خلال المداواة بمنتجات النحل وذلك باستخدام كل المنتجات ذات الصلة بالنحل مثل العسل والعكير -غراء أو صمغ النحل الذي يستخدم لبناء خلايا النحل- وسم النحل.

وتفتقر غزة للمعدات الطبية الحديثة والدواء نتيجة الحصار الذي تفرضه إسرائيل عليها والذي يضع قيودا على دخول السلع والأشخاص من القطاع وإليه.

ويتعين على المصابين بأمراض خطيرة السفر إلى إسرائيل أو مصر أو إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي المتخصص.

وداخل منزل سمور جلس رجال ونساء ينتظرون دورهم في غرف منفصلة.

ويتكون سم النحل من 18 مادة فعالة بينها إنزيمات وبروتينات وأحماض أمينية. كما يحتوي على عناصر مضادة للالتهابات تخفف الألم.

وأدى تطوير العلاج بسم النحل في التسعينات في الغرب إلى أساليب لاستخراج سم النحل دون نفوق النحلة.