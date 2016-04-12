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شاهد: كاميرا المراقبة تفضح سارقة الجثث!

12/4/2016

تكثف شرطة تكساس بالولايات المتحدة جهودها للبحث عن امرأة، ضبطتها كاميرا مراقبة متلبسة بسرقة خاتم من أصبع جثمان، في بيت للجنائز.

وفي حين أفاد أحد أفراد عائلة المتوفاة المتعرضة للسرقة، بكون الخاتم بلاستيكيا، لا يساوي أكثر من عشرة دولارات، فإن عريفا بقسم شرطة أوديسا المحلي قال إن المشتبه بها سوف تواجه أحكاما في جناية "السرقة من جثمان".

كانت الشرطة قد نشرت مقطع فيديو يوم الاثنين، تظهر فيه امرأة تدخل غرفة عرض الجثث، في بيت جنائز "صن ست التذكارية"، متجهة نحو تابوت مفتوح، ومحاولة انتزاع شيء من جثمان المرأة داخله، وقالت الصحافة المحلية إن المرأة دخلت الغرفة تحت ذريعة الحاجة لاستعمال المرحاض، ثم مكثت فيها وحدها لأكثر من دقيقة واحدة، قبل أن تخرج "بغنيمتها" لتقود سيارتها مبتعدة، الجريمة التي اكتشفت يوم السبت.

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