شاهد: التعايش في الهند يرفع تعداد نمور العالم للمرة الأولى

امتدح رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" الميراث الثقافي لبلاده، والذي يشجع على التعايش والرفق بالحيوان، وذلك على خلفية تقرير حول ازدياد أعداد النمور البرية في الهند، في حديثه إلى "المؤتمر الثالث للوزراء الآسيويين حول الحفاظ على النمور" في العاصمة الهندية نيو دلهي.

واعتبر ذلك الارتفاع في أعداد النمور البرية في العالم الأول من نوعه منذ أكثر من قرن، وفقا للصندوق العالمي للحياة البرية، ومنتدى النمور العالمي.

وتحتوي الهند وحدها على أكثر من نصف نمور العالم، برصيد 2226 نمرا في محميات بطول البلاد، ذلك النجاح الذي يعزيه رئيس الوزراء الهندي لتضافر الجهود.

ومما يضيف إلى نجاح الحكومة الهندية، ذلك الوضع الذي تعانيه دول أخرى مثل كمبوديا وفييتنام، الذين اعتبرا النمور البرية المحلية لديهما كائنات "منقرضة وظيفيا"، برغم ارتفاع العدد الكلي لهم في العالم، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على تجارة أجزائها في السوق السوداء في البلدين، حسب الخبراء، ما يرفع معدلات الصيد غير المشروع.