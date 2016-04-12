شاهد: اغتيال مسؤول في حركة فتح بلبنان

قُتل فتحي زيدان، أمين سر حركة فتح في لبنان، ظهر الثلاثاء، في عملية اغتيال بعبوة ناسفة استهدفت سيارته في بلدة صيدا جنوب لبنان.

وأكد مراسل الجزيرة بلبنان اغتيال فتحي زيدان، مسؤول حركة فتح في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين وذلك بتفجير استهدف سيارته في صيدا.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن العبوة كانت مزروعة داخل سيارة زيدان، وانفجرت عند إحدى مستديرات مدينة صيدا، وأدى الانفجار إلى إصابة شخصين بجروح وأضرار مادية.

وأظهرت صورة لموقع الانفجار سحب دخان داكنة تتصاعد من سيارة تشتعل بها النيران، وجثة رجل ملقاة بجانب السيارة، وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوى الأمنية طوقت المكان ومنعت الدخول والخروج من المنطقة.

يشار إلى أن فتحي زيدان هو مسؤول الشعبة التنظيمية في حركة فتح بمخيم المية ومية لللاجئين الفلسطينيين في صيدا، ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن اغتيال زيدان حتى الآن.