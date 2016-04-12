البث الحي
منوعات

شاهد: اغتيال مسؤول في حركة فتح بلبنان

12/4/2016

قُتل فتحي زيدان، أمين سر حركة فتح في لبنان، ظهر الثلاثاء، في عملية اغتيال بعبوة ناسفة استهدفت سيارته في بلدة صيدا جنوب لبنان.

وأكد مراسل الجزيرة بلبنان اغتيال فتحي زيدان، مسؤول حركة فتح في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين وذلك بتفجير استهدف سيارته في صيدا.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن العبوة كانت مزروعة داخل سيارة زيدان، وانفجرت عند إحدى مستديرات مدينة صيدا، وأدى الانفجار إلى إصابة شخصين بجروح وأضرار مادية.

وأظهرت صورة لموقع الانفجار سحب دخان داكنة تتصاعد من سيارة تشتعل بها النيران، وجثة رجل ملقاة بجانب السيارة، وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوى الأمنية طوقت المكان ومنعت الدخول والخروج من المنطقة.

يشار إلى أن فتحي زيدان هو مسؤول الشعبة التنظيمية في حركة فتح بمخيم المية ومية لللاجئين الفلسطينيين في صيدا، ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن اغتيال زيدان حتى الآن.

 

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)